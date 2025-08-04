2024 Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının kalkmasının ardından gözler her ay açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ağustos ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 ağustos ayı kira zammı kaç TL?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı.

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu. Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisiyle birlikte yüzde 41,13 olarak uygulanacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 41,13

Kira Artış Tutarı: 12 bin 339 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 339 TL