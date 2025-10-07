Ahmed Şara, Tom Barrack ile görüştü

Suriye'de hareketli dakikalar...

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Mazlum Abdi ile görüştüğünü söyledi.

SURİYE'DE ABDİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Suriye Savunma Bakanı Kasra, anlaşmayı X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu...

X açıklamasında, "Şam’da Mazlum Abdi ile görüştüm ve Suriye’nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askerî konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık; bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacaktır." dedi.

Bu gelişmenin akabinde ise Ahmed Şara'nın, Şam'da kritik görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

ŞARA, TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Gelen son dakika bilgilerine göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack arasında Şam'da bir görüşme gerçekleşti.

10 MART MUTABAKATI ELE ALINDI

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede 10 Mart mutabakatının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye ayrıca Tom Barrack ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ın da katıldığını belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu görüşme sonrası Suriye Dışişleri Bakanı, "Yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyeceğiz." açıklamasını yaptı.