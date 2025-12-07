Ahmet Çakar: Hesabındaki para Eminönü’nde resmi bir dükkan satışından geldi

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı...

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, geniş çaplı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alındı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çakar'dan ilk açıklama geldi.

Çakar'ın eski patronu ve avukat Bışar Özbey, emniyetteki görüşmenin detaylarını paylaştı.

"EŞİ ÇOK ZENGİN BİR AİLEDEN GELİYOR"

Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen yüksek miktardaki para transferine açıklık getiren Özbey, Çakar'ın savunmasını şu sözlerle aktardı:

Hesabında 5 yıl önce 1.4 milyon dolar ya da 1.45 milyon dolarlık bir para hareketi var. O da hanımının parası. Eşi çok zengin bir aileden geliyor. Eminönü’nde resmi bir dükkan satışı olmuş.



Tapuda gösterilen rakam ve gelen para resmi. Kendisi eşine, eşi de Amerika'daki kızına gönderiyor parayı.