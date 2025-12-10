Ahmet Çakar taburcu edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis soruşturması...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

Çakar'ın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Yapılan açıklamada kararın alınmasında sağlık sorunlarının etkili olduğu belirtildi.

TABURCU EDİLDİ

Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Başsavcılıkça, Çakar'ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.

PARA TRAFİĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Ahmet Çakar, avukat Bışar Özbey üzerinden yaptığı açıklamada hesabındaki dikkat çeken para hareketinin eşine ait bir dükkanın satılması sonucu oluştuğunu söylemişti.