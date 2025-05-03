TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün hayatını kaybetti.
Önder, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bulunduğu yoğun bakımdaki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in bugün saat 16.10'da hayatını kaybettiği belirtildi.
Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alanlar bulunduğu hastaneye koştu.
"O GÜNDEN BUGÜNE HEP DUA ETTİK"
Bu isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, hastaneye girişinde şöyle konuştu:
Şimdi de o günden bugüne hep dua ettik. Ama acı haberi biraz önce alınca gerçekten yüreğimizden bir şeyler koptu.
"RUHU ŞAD OLSUN"
Davutoğlu ayrıca sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Sırrı Süreyya Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum..
Ruhu şad olsun!
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