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Haber Merkezi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün hayatını kaybetti.

Önder, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bulunduğu yoğun bakımdaki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in bugün saat 16.10'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alanlar bulunduğu hastaneye koştu.

"O GÜNDEN BUGÜNE HEP DUA ETTİK"

Bu isimlerden birisi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu, hastaneye girişinde şöyle konuştu:

Şimdi de o günden bugüne hep dua ettik. Ama acı haberi biraz önce alınca gerçekten yüreğimizden bir şeyler koptu.

"RUHU ŞAD OLSUN"

Davutoğlu ayrıca sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: