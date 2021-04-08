Ahmet Davutoğlu'nun özel kalem müdürünün Borsa İstanbul'da görev yaptığı ortaya çıktı

Siyasetini AK Parti düşmanlığı üzerine oturtan Ahmet Davutoğlu'nun, Başbakan olduğu günlerde özel kalem müdürünü Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu'na yerleştirdiği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'de siyaset yaptığı günlerde her makamdan vazgeçebileceğini ancak bu kutsal davanın zarar görmesine izin vermeyeceğini söylüyordu.

Başbakanlık görevinden istifa etmesiyle birlikte bu sözlerini bir kenara bırakan Ahmet Davutoğlu; Gelecek Partisi'ni kurarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine siyaset yapmaya başladı.

Millet İttifakı'na girebilmek için muhalefet partileri ile sıkı görüşmeler yapan Ahmet Davutoğlu, emekli amirallerin darbe imalı bildiri yayınlamasının ardından yine muhalefet ile söylem birlikteliği içerisine girdi.

Hükümetin mağduriyet algısı oluşturma çalıştığını savunan Davutoğlu, hazırlanan videoda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da hedef gösterdi.

DAVUTOĞLU BUNA NE DİYECEK

Bu paylaşımın üzerinden kısa süre geçmesiyle, Ahmet Davutoğlu hakkındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu günlerde özel kalem müdürü yaptığı Seyit Ahmet Işkın'ı aynı zamanda Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu üyesi yaptı.

Seyit Ahmet Işkın'ın Borsa İstanbul'daki görevi 3 yıl boyunca devam etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkındaki eleştirilere "Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Ahmet Davutoğlu: Bu davanın zarar görmesine izin vermem 2016 Arşiv VİDEO