Ahmet Türk: Bahçeli ile görüşme talebim var

TBMM'de bugün, DEM Parti ve MHP grup toplantısı yapıldı.

İlk olarak gerçekleşen MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İMRALI HEYETİ'NDE MHP DE YER ALACAK"

Milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, heyette MHP'nin de yer alacağını belirtti.

Bahçeli, İmralı'nın da sözünün arkasında durduğunu dile getirdi ve "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan, doğrudan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRK'E, BAHÇELİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Akabinde gerçekleştirilen DEM Parti Grup Toplantısı sonrası, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensupları Türk'e, Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecekleri söylentilerinin doğru olup olmadığı ve tarihi soruldu.

"GÖRÜŞME TALEBİMİZ OLACAK"

Türk ise Bahçeli ile görüşmek istediklerini ancak tarihin henüz netleşmediğini, "Öyle belli bir tarih yok. Ancak böyle bir düşüncemiz var, görüşme talebimiz olacak." sözleriyle yanıtladı.

"GÖREVE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Türk, ayrıca kendisine yöneltilen, "Göreve dönmeniz söz konusu, bir gelişme var mı?" sorusunu ise "Öyle bir beklentimiz yok. Şu anda öyle bir durum yok." ifadeleriyle cevapladı.