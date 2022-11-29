Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek ödemeleri Aralık ayının ilk günlerine doğru sorgulanmaya başlandı. Peki Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Ödemeleri başvurusu...

Vatandaşların yakından takip ettiği Aile Destek ödemeleri gündemde yerini aldı. Aile Destek paketi ödemeleri, 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda bulunmakta. Ödemeler 12 ay süreyle gerçekleştiriliyor, Aralık ayının ödemesinin ise ayın kaçında yatırılacağı merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında gerçekleşen ödemeler için açıklamada bulunmuş ve ''Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesi ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın (8 Kasım) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır” ifaadelerini kullanmıştı.

Aralık ayına doğru gelirken, Aralık ayında yapılacak ödemeler odak noktası oldu. Fakat henüz Aralık ayı ödeme tarihleri belli olmuş değil. Aile destek ödeme tarihleri açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Paketi başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gerçekleştiriliyor.