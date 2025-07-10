Aile hekimleri için yeni düzenleme: Süre uzatıldı

Aile hekimlerine yönelik yeni karar...

Aile hekimliği uygulamasında maaş hesaplamalarını doğrudan etkileyen önemli bir değişikliğe gidildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, aile hekimlerinin maaşlarını etkileyen muayenesiz hasta kriteri yeniden düzenlendi.

6 AYDAN 1 YILA ÇIKARILDI

Buna göre, kayıtlı hastasının hekime başvurmaması durumunda uygulanan gelir kesintisinin süresi, 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

HEKİMLERDEN GELEN ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINDI

Önceki uygulamada, bir hastanın altı ay boyunca aile hekimine muayeneye gitmemesi durumunda, hekimin performans ödemesinde kesinti yapılıyor, bu da maaşlarda ciddi düşüşlere neden oluyordu.

Haziran ayında devreye giren bu uygulama, özellikle kırsal bölgelerde görev yapan hekimlerin tepkisini çekmişti.

Aile hekimleri, hasta davranışlarının kendi kontrollerinde olmadığını belirterek, bu kriterin maaşlarını doğrudan etkilemesini adil bulmadıklarını ifade etmiş; konu, sosyal medyada ve meslek örgütleri aracılığıyla sıkça gündeme taşınmıştı.

Sağlık Bakanlığı ise gelen yoğun tepkiler üzerine yönetmeliği yeniden değerlendirerek sürenin uzatılması yönünde karar aldı.

HEKİMLERİN MOTİVASYONUNA KATKI SAĞLAYACAK

Yapılan değişiklikle birlikte, artık ancak kayıtlı bir hastanın bir yıl boyunca hiç muayene olmaması durumunda aile hekiminin performans gelirinde düşüş yaşanacak.

Uygulamanın, hem hasta davranışlarını göz önünde bulundurarak daha adil bir hesaplama yöntemi sunması hem de sahadaki hekimlerin motivasyonunu artırması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin önümüzdeki dönemde aile hekimliği sistemine nasıl yansıyacağı ve hasta-hekim ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.