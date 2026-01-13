Mert Hakan'a sürpriz cezaevi ziyareti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlara hitaben cezaevinden bir mektup kaleme almış, mektubunda yalnızlık vurgusu yapmıştı.

Yandaş'ın "Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

CEZAEVİNİ ZİYARET ETTİLER

İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu'nun, Mert Hakan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.