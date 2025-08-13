AJet'ten powerbank kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasaklandı

İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri dönmesi, powerbanklerin uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu olayın ardından, benzer bir riskin bir kez daha yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında bazı hava yolu firmaları kabin içinde powerbank kullanımını yasaklamıştı.

AJET YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Benzer bir karar bu kez AJet'ten geldi.

Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

POWERBANK KULLANIMI YASAKLANDI

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak.

160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

UÇAK HAVALİMANINA GERİ DÖNMÜŞTÜ

İstanbul-Seul seferini 29 Temmuz'da yapan Asiana Havayollarına ait uçak, Kazakistan hava sahasındayken bir yolcunun "powerbank"ini koltuk arasına düşürmesi ve cihazın buradan çıkarılamaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür cihazların taşıdığı risklere değinerek, SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.