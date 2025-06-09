AK Parti bayram sonrası kampa giriyor

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AK Parti, bayram sonrası yoğun bir tempoya giriyor.

AK Parti, Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kampa girecek.

AK Parti'de il başkanları ve milletvekillerini kapsayan kampın detayları da belli oldu.

22-23-24 Haziran tarihlerinde il başkanları, 11-12-13 Temmuz tarihlerinde ise milletvekilleri kampa girecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Kamplara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katılacak. Programın açılış ve kapanış konuşmasını Erdoğan yapacak.

PROGRAMI YOĞUN

Erdoğan'ın, 24-25 Haziran'da da Hollanda'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR MASADA OLACAK

Kamplarda genel merkez çalışmaları ve Meclis grup çalışmaları masaya yatırılacak.

Eğitim, ekonomi, enerji, tarım, çevre, adalet, dış politika, sağlık, spor, ulaştırma ve turizm alanlarında sunumlar yapılacak.

Milletvekilleri ve bakanlar, güncel konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Terörsüz Türkiye, yeni anayasa konuları kurmaylar tarafından tartışılacak. İl başkanlarının Terörsüz Türkiye sürecine dair sahadan gelen verileri parti yönetimiyle paylaşması bekleniyor.

Sürece ilişkin atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları da ele alınacak başlıklar arasında olacak.

Anayasa Komisyonu bayram sonrası çalışmalarını sürdürecek. Komisyonun bazı toplantılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.