Uyuşturucu soruşturmasında Rabia Karaca'nın ifadesinde "İBB" detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Rabia Karaca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İMAMOĞLU DETAYI

Özel jetle yaptığı seyahatleri anlatan Rabia Karaca'nın telefonunda, Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak geçen tutuklu Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ve videolar çıktı.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre Karaca'nın ifadesi şu şekilde;



"GÜLİBRAHİMOĞLU SEVGİLİMDİ"

"Murat Gülibrahimoğlu ile sevgiliydim. Bununla ilgili telefonumda videolar, fotoğraflar, yazışmalar mevcuttur. Kendisi İBB’den yüksek miktarlarda para kazanıyordu.

Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı.

"İBB'DEN KAZANIP, FATİH KELEŞ İLE HARCADILAR"

Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamların kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB’nin döküm sahasından kazanıp, Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı.

"FATİH KELEŞ'E KADIN GÖNDERİYORDU"

Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler sıklıkla konuşulup, son durum değerlendirmeleri yapılıyordu. Sizin huzurunuzda gösterilen uçakta saati gözüken kişi Fatih Keleş’tir. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş’e sürekli kadın gönderir.

Bunun karşılığında ise İBB’nin Cebeci’deki Maden Döküm Sahasından yüksek miktarda para kazanarak, kendi aralarında paylaşırlar.

"ÇAKARLI ARAÇLARLA GEZDİK"

Bir sohbette sürekli döküm sahasından günde 50 milyon TL kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. Telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev, Murat'ın evi.

Murat Gülibrahimoğlu ile çok lüks ve zengin bir yaşantım vardı. Özel uçaklar ile çok kez gezdik, çakarlı araçlar ile şehir şehir gezerek aşk yaşıyorduk.

"ÇAKARLI ARAÇLAR İBB'DEN"

Çakarlı araçları İBB’deki görevlerinden dolayı aldıklarını düşünüyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşarken yurt dışında kumar oynamaya gittiğimiz doğrudur. Telefonumda çıkan video buna ilişkindir.

Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 milyon dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB’den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır."