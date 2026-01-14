Tuncer Bakırhan: Gazze'ye ağlayıp Halep'e alkış tutanlar Kürt düşmanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, SDG'nin Halep'i terk etmesi için sağlanan ateşkesin süresinin dolması üzerine Halep'te operasyon başlattı.

Ordu, SDG'nin kontrolündeki mahallelere ağır silahlarla müdahale ederken, operasyon sırasında Eşrefiyye Mahallesi'ni büyük ölçüde ele geçirdi.

Çatışmaların devam etmesi üzerine SDG'nin bölgeden çıkması için uluslararası çabalarla yeni bir ateşkes kararı alındı.

Ordunun, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN İLGİNÇ BENZETME

Suriye'deki bu gelişmelerin akabinde grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, söylemleriyle dikkati çekti.

Halep'te yaşananları Gazze ile kıyaslayan Bakırhan, grup toplantısındaki açıklamasında şöyle dedi;

"İSRAİL'İN GAZZE'DE UYGULADIKLARI UYGULANDI"

İsrail'in Gazze'de uyguladığı, dün ve önceki günlerde Kürtlere karşı Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de uygulandı."

"İFLAH OLMAZ KÜRT DÜŞMANLARI"

Gazze için gözyaşı döküp ertesi gün Halep'i Gazzeleştirme ikiyüzlülüğünü hepimiz görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Gazze'ye ağlayıp Halep'e alkış çalan her kimse, iflah olmaz bir Kürt düşmanıdır.

TERÖR ÖRGÜTÜ 3 MAHALLEDEN ÇIKARILMIŞTI

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd Mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.