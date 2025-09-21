AK Parti, Bayrampaşa başkanvekilliği seçimini yargıya taşıyacak

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Hasan Mutlu'nun yerine gelecek başkanvekiline ilişkin seçim, bugün Belediye Meclisi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ile CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın yarıştığı seçimde tansiyon yüksekti.

Seçimin İlk turunda AK Partili aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı.

1 tane fazla oy çıktı.

2'NCİ TURDA BİR OY GEÇERSİZ SAYILDI

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi.

Bu kez AK Parti ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

GEÇERSİZ OY TARTIŞMASI

Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda, meclis üyeleri arasında geçersiz oy tartışması çıktı.

AK PARTİLİ ÜYE: İRADEMİZİ GASBEDEMEZSİNİZ

AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz’ın “Sakın irademizi gasbetmeye kalkmayın.” ifadelerinin ardından meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP KURA İLE KAZANDI

Seçimin 4'üncü turda da berabere kalması üzerine, belediyenin yeni başkanvekili iki aday arasında gerçekleştirilecek kura ile belirlendi. Gerçekleştirilen kura sonucunda belediyenin başkanvekilliğini, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.

AK PARTİ'NİN OYU GEÇERSİZ SAYILDI

Seçimde yaşanan en büyük tartışma, oyların geçerliliği konusunda oldu.

AK Parti’nin adayı İbrahim Akın’ın isminin yazılı olduğu bir pusulada ufak bir çizik bulunduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı.

CHP'NİN 'YANLIŞ YAZILMIŞ' OYU KABUL EDİLDİ

Bu kapsamda AK Parti'nin oyu 3'üncü turda 19'dan 18'e düşürüldü.

Ancak aynı meclisi yöneten CHP’li adayın isminin yazıldığı pusulada, soyadı okunmaz halde karalanmış olmasına rağmen oy geçerli kabul edildi.

AK PARTİ SEÇİMİ YARGIYA TAŞIYACAK

AK Parti bu nedenle, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağını duyurdu.