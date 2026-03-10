AK Parti Gençlik Kolları'ndan Ankara Üniversitesi'nde 20 bin kişilik iftar programı

AK Parti dört koldan Ramazan etkinliklerini sürdürüyor.

Başta İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere birçok ilde vatandaşlarla buluşularak Ramazan ayının manevi çoşkusuna katkıda bulunuluyor.

AK Parti Gençlik Kolları da bu anlamda önemli bir organizasyona imza attı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE İFTAR PROGRAMI

Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda bir iftar programı düzenlendi.

'Ramazan Kültür Akşamı ve İftar Programı' adıyla düzenlenen etkinliğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Programa gençler tarafından yoğun ilgi gösterilirken ortaya renkli anlar çıktı.

İftar öncesinde Ömer Çelik, Prof. Dr. Ünüvar ve Yusuf İbiş, öğrencileri masalarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

YUSUF İBİŞ: 20 BİN GENCİMİZLE İFTAR VAKTİ DEDİK

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabı üzerinden programa ilişkin bir video yayınladı.

İbiş paylaşımına "20 bine yakın gencimizle Kampüs İçin İftar Vakti dedik." notunu düştü.