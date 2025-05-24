AK Parti grup yönetiminin belirlenmesi için seçime gidecek
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AK Parti'de gündem Meclis seçimleri...

AK Parti Grubu, 28 Mayıs Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.

SEÇİM YAPILACAK

Toplantıda, grup yönetiminin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle 28. Dönem ikinci devre başkanlık seçiminin ardından, 11 Haziran'da TBMM Başkanlık Divanı'nda görev alacakları belirleyecek.

3 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞECEK

Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü hükümleri gereğince, TBMM Başkanı seçiminin 3 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Komisyon başkanı seçimlerinin ise 12 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.

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Furkan Can
Editor