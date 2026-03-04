AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerle iftar programı gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şehit aileleri ve gazilerle iftar programı Ramazan ayının manevi atmosferinde İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan, şehit yakınları, gaziler, dernek temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit aileleri ve gazilerin AK Parti için her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

AK Parti tabelasını milletin astığı, bizatihi milletin kurduğu partidir. Bu partinin mensupları olarak biz bu vatanı borçlu olduğumuz şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize hizmeti büyük bir onur biliyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaşadıkları sıkıntılarda ilk adreslerinden biri AK Parti teşkilatlarıdır.

KAYA: TEŞKİLATLARIMIZ HER ZAMAN SİZLERİN YANINDADIR

AK Parti teşkilatlarının kapılarının her zaman şehit aileleri ve gazilere açık olduğunu ifade eden Kaya, "Burası sizin eviniz. Yaşadığınız herhangi bir sorun olduğunda AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımız her zaman sizlerin yanındadır" dedi.

Kaya, konuşmasında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirterek 'Terörsüz Türkiye hedefi' doğrultusunda önemli mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir zamanlar şehirlerimizde, köylerimizde terör örgütlerinin saldırıları vardı. Devletimizin kararlı mücadelesiyle bugün terör örgütlerinin hareket alanı büyük ölçüde yok edildi. Artık Türkiye terörü sadece sınırları içinde değil, sınırlarının ötesinde de bitirmeyi hedefleyen bir Türkiye’dir.

Gazze'de yaşanan insani krize de değinen Kaya, uluslararası sistemin bu süreçte sınıfta kaldığını ifade ederek Türkiye’nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini söyledi:

Bugün dünya savaşların, krizlerin ve zulümlerin arttığı bir dönemden geçiyor. Gazze’de yaşanan insanlık dramı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Türkiye olarak bizler zulme karşı sessiz kalmayan, barışın ve adaletin tarafında duran bir ülkeyiz.

ÖZDEMİR: BU VATAN NİCE ŞEHİTLERİN VE GAZİLERİN FEDAKARLIKLARIYLA BUGÜNLERE GELDİ

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde Türkiye’nin bugünlere geldiğini belirtti.

Özdemir, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada buluşmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Bu vatan nice şehitlerin ve nice gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla bugünlere geldi. Şehit ve gazi ailelerimizin vermiş olduğu fedakarlık ülkemizin birlik ve beraberliği için çok kutsal ve çok anlamlıdır.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruyarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Özdemir, Türkiye’nin çevresinde çok sayıda kriz yaşandığını ancak ülkenin huzur ve güvenliğini korumayı başardığını belirtti:

Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir yangın yerinin ortasındayız. Suriye’de yaşananları biliyoruz, Gazze’de yaşananları görüyoruz, İran’a yapılan saldırıyı görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının ortasında problemli bir coğrafyanın merkezindeyiz. Buna rağmen hamdolsun ülkemizde birlik ve huzur içinde yaşamaya devam ediyoruz.

Program, iftarın ardından yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.