Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Orta Doğu'daki savaş, Türkiye'ye sıçradı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede bölgedeki son durum değerlendirildi ve Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINA YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rubio ile Fidan, İran ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Rubio, Fidan'a Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların 'kabul edilemez' olduğunu belirterek ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

BALİSTİK FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düşen parçanın İran'a ait füzeyi imha eden önleyici füzenin parçası olduğu belirtilirken imha edilen füzenin ise Suriye'nin Kamışlı kentine düştüğü aktarılmıştı.