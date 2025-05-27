AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama: 27 Mayıs siyaset üzerinde yaralar bıraktı

AA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, bir basın açıklaması yaptı.

Açıklama, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın kabirlerinin bulunduğu Topkapı Anıt Mezar'ının başında yapıldı.

AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, bir grup partilinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, darbenin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını belirtti.

Birdal, 27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını, ülkedeki darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ettiğini kaydetti.

"CHP DARBENİN YANINDA OLDU"

O günden sonra birçok darbeci ve cuntacının cesaretini 27 Mayısçılardan aldığını aktaran Birdal, "27 Mayısçılar, kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına, hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Birdal, 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, büyük bir kalkınma hamlesi başlatıp milletin gönlünde taht kurduğunu aktararak, ilk olarak ezanın aslına döndürüldüğünü ve sözün artık milletin olduğunu dile getirdi.

Muammer Birdal, "Darbenin kışkırtıcıları maalesef cuntacıları sevinçle karşılaşmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbenin başına geçen ve hemen ertesi sabah kendisini arayıp 'Emrinizdeyiz Paşam' diyen Cemal Gürsel'e 'Büyük iş başardınız asıl ben sizin emrinizdeyim' diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirmiştir. O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur." dedi.

"BU NECİP MİLLET DEMOKRASİ KAHRAMANLARI ÇIKARMAYA DEVAM ETMİŞTİR"

Darbecilerin, milletin iradesini devirmekle kalmadıklarını belirten Birdal, sözlerini şöyle sürdürdü: