Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.