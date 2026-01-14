İbrahim Yumaklı: Mansur Yavaş'ın Ankara'ya yaptığı bir baraj yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da vatandaşları canından bezdiren bitmek bilmeyen su kesintileri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi sorun için hala somut bir adım atmış durumda değil..

Başkent'te yaşanan kriz sonrası ise açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddialar bir bir çürüyor..

"MANSUR YAVAŞ BARAJ YAPTI" İDDİASI

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ahmet Hakan'ın "Yine Özgür Özel'in bir iddiası. Mansur Yavaş bir baraj yapmış, DSİ suyu getirmemiş. Hangi baraj bu?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"ANKARA'DA ÇOK YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN YERALTI GEÇİTLERİ BARAJ GİBİ OLUYOR DESE ANLARIM"

Gerçekten ben rica etsem yalvarsam böyle bir şey söylememesi gerekirdi. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tane baraj yok.



He şunu söylüyorsa anlarım: Ankara'ya çok yağmur yağdığı zaman yeraltı geçitleri baraj gibi oluyorlarsa onu anlarım yani. Ya da yollarda derin çukurlar var oralar baraj oldu derlerse anlarım. Yok, olmayan bir şeyi niye söylüyorlar ben de bunu anlamıyorum.

"KAVŞAKKAYA BARAJI GÖKÇEK'İN BAŞKANLIĞI ZAMANINDA YAPILDI"