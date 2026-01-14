İbrahim Yumaklı'dan Özgür Özel'in Gerede iddiasına videolu yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yetersizliği nedeniyle vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor..

Her geçen gün büyüyen Ankara'daki su sorununa Ankara Büyükşehir Belediyesi çare bulamazken, vatandaşlar tankerlerden su almak için sıraya giriyor.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, su sorununu yapılmayan çalışmalara değil, "artan nüfusa" bağlıyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "2025 yılında Mayıs ayından Ekim ayına kadar Gerede sisteminden bir damla su akmadı" iddiasına bulunarak sorunun Ankara Büyükşehir'de olmadığını savunmuştu.

Özel'in iddiası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Bakan İbrahim Yumaklı, Ankara'nın su sorununun olmadığını vurgulayarak sorunun suyu çeşmeden akıtamama ve belediyenin beceriksizliği olduğunu söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E VİDEOLU YANIT

Özel'in Gerede iddiasına ise videolu yanıt veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Bey her zamanki gibi yanlış bir şey söylemiş. 2024 yılında yani 1 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar 15,4 milyon metreküp, 2025 yılında da 12,8 milyon metreküp su akmıştır. Bu da bu sabahki görüntüdür.

"ANKARA'NIN BİR GÜNLÜK İHTİYACI OLAN SU GELİYOR BURADAN"