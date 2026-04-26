AK Parti İstanbul milletvekilleri her cuma sahada: Kentin 3 bölgesi ziyaret ediliyor

AK Parti İstanbul milletvekillerinden sıkı çalışma...

Şehrin milletvekilleri her hafta cuma günü kentin üç bölgesinde saha programları gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELİNİYOR

Bu programlar kapsamında vatandaşlarla buluşma geleneği devam ediyor.

Her hafta İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenlenen programlarda İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri; esnaf, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, çarşı ve pazar esnafıyla bir araya gelerek talep, öneri ve değerlendirmeleri yerinde dinliyor.

VATANDAŞLARIN GÜNDEMLERİ NOT ALINIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen saha çalışmalarında, şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Programlarda mahallelerin ihtiyaçları, ilçe bazlı öncelikler ve vatandaşların gündeminde yer alan konular doğrudan sahada ele alınıyor.

"KONUŞAN DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETEN ANLAYIŞ"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Sadece konuşan değil; dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir anlayışla sahadayız.

Esnafımızla bereketi, hanelerimizde muhabbeti, STK’larımızla ortak aklı, milletimizle güçlü yarınları konuşuyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

39 İLÇEDE DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' sloganıyla sürdürülen saha programlarının, her hafta cuma günü İstanbul’un 39 ilçesinde düzenli olarak devam edeceği belirtildi.