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    AK Parti MYK'nın gündemi seçim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını, yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını MYK üyeleriyle paylaştığı öğrenildi.
    • 03.09.2022 - 10:16
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    AK Parti MYK'nın gündemi seçim

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti.

    Erdoğan’ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan biri de milletvekili listeleriydi.

    Milletvekili listeleri hazırlanırken anketler de göz önünde bulundurulacak

    Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği öğrenildi.

    Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi teklifler yer alacak istişare edildi.

    AK Parti MYK nın gündemi seçim #1

    Yeni öğrenim kredileri için düzenleme yapılacak

    Torba teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor.

    Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

    Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi.

    Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

    'Seçimi biz kazanacağız' vurgusu

    2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın 2023 seçimlerini biz kazanacağız dediği öğrenildi. AK Parti Seçim çalışmalarına başladı. Genel Başkan Yardımcıları çalışmaları takipte olacak.

    Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken İçinde vaatlerin başlıkları beyanname manifesto vs olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi. Toplantıda anketlerdeki durum ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi.

    AK Parti MYK nın gündemi seçim #2

    Ekonomik alanda yeni adımlar atılacak

    Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da konuşuldu.

    İHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.


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