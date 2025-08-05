AK Parti sahaya iniyor: Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fedakarlıkları sonrası başlayan Terörsüz Türkiye süreci ilerlemeye devam ediyor.

30 PKK'lının Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından bugün de Terörsüz Türkiye komisyonu Meclis'te toplantısını yapacak.

Süreç adım adım ilerlerken AK Parti'nin de sahaya ineceği ve vatandaşlara yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

BULUŞMALAR BU HAFTA SONU BAŞLAYACAK

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti, geçen yıl 8. Olağan Kongre süreci hazırlıkları için başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programını yeniledi.

Yaz ayı boyunca yurt genelinde bu sefer “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” adı altında programlar gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu başlaması planlanan buluşmalarla iki ay boyunca yoğun bir saha çalışması yürütülecek.

KAPANIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

AK Parti MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri, 81 il ve 973 ilçede sivil toplum kuruluşları ve esnafla bir araya gelecek.

Eylül ayında sona erecek saha çalışmasının kapanışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İKİ ANA TEMA ÖNE ÇIKARILDI

Türkiye Yüzyılı buluşmaları, iki ana tema üzerinden kurgulandı. Programın ilk ayağında, “Terörsüz Türkiye” başlığı altında, terörle mücadelede kaydedilen gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu kapsamda sürecin nasıl başladığı, nasıl geliştiği, hangi aşamalardan geçildiği tek tek vatandaşa anlatılacak.

İkinci ayakta ise Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen projeler, ulaşılan hedefler ve planlanan atılımlar aktarılacak.

Özellikle ekonomi, ulaştırma, savunma sanayi ve dijitalleşme alanlarındaki başarıların sahada anlatılacak. Programın finali İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapanış konuşmasıyla hem program değerlendirmesi hem de yeni döneme dair mesajlar verilecek.