AK Parti seçim öncesi yol haritasını belirledi

2023'te yapılacak seçimler için çalışmalara başlayan AK Parti'de halka yapılan yatırımlar, koalisyon dönemlerindeki karışıklıklar ve gençlere eski Türkiye'de yaşananlar aktarılacak.

AK Parti, 2023'te yapılacak seçimler için startı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle yaptığı görüşmede, seçim propaganda dönemi stratejisinin belirlenip uygulanmaya başlanması için talimat verdi.

Elde edilen kazanımlar ve yapılan yatırımlar anlatılacak

Tüm kadrolarıyla sahada olacak partililer, 20 yıllık iktidarlık sürecinde elde edilen kazanımları ve yatırımları halka aktaracak.

AK Parti dönemi öncesinde yaşanan sıkıntılar gençlere anlatılacak, 20 yılda Türkiye'nin gelişmesi için yapılan hamlelerle gençler arasında bağ oluşturulacak.

Eski Türkiye gençlere aktarılacak

Yine çalışmalarda AK Parti'nin Türkiye'yi nereye ulaştırmak istediğine de dikkat çekilecek.

Vatandaşa, "Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma biz getirdik, devamını da biz getirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye çok şey kaybedebilir." denilecek.

Koalisyon dönemlerindeki karışıklık hatırlatılacak

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre bir diğer yandan Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde yaşadığı sıkıntılar da halka aktarılacak.

"Koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye maliyetiyle, bölgedeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortada" mesajı verilecek.