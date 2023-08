AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun partisinde tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararı alındı.

12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu’nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki yerel seçimlere yönelik değerlendirmenin yapıldığını belirten Çelik, "En önemli konulardan biri yerel seçimler. demokrasi bayramıdır seçimler. Milletimizin huzuruna gidip yapılanları milletimize arz edeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Partisi içinde bir desteği yok

Sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek devam eden Çelik, CHP liderinin seçim sonuçlarını hala kabullenemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na hem seçimdeki ortaklarından hem de partisinin içinden eleştiriler geldiğini belirten Çelik, "Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etti. Genel başkan vekillerini bu partilere dağıtmıştır. Bundan sonra bir hesap vermesi, açıklama yapması gerekmiştir. Sürekli seçim meşrutiyetini gündeme getiriyor. CHP içinden de bir desteği yoktur" şeklinde konuştu.

"Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş"

Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde baskıcı bir rejim kurduğunu da sözlerine ekleyen Ömer Çelik, "Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş. Söyleyecek bir şeyi olmadığı için sürekli seçilmiş cumhurbaşkanının ve seçimlerin meşrutiyetini tartışmaya açmaya çalışıyor. Milletten özür dilemesi gereken birinin yalan siyasetinden başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacak"

Ömer Çelik'in ifadeleri şöyle:

"Türkiye'deki herkes algılamışken seçim sonucunu algılamayan tek kişi sayın Kılıçdaroğlu'dur"

Teşkilatlarımız seçimlere güçlü şekilde hazırdır. Bütün bu süreci değerlendirirken geçtiğimiz seçimin tartışmaları bitmedi. Cumhur İttifakı seçimde çoğunluğu sağladı. Katılım oranı, şeffaflığı yüksek seçimi geride bıraktık. Seçim sonucunu bütün dünya ve Türkiye'deki herkes algılamışken seçim sonucunu algılamayan tek kişi sayın Kılıçdaroğlu'dur. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bi yenilgi almıştır, 7'li masa kurmuş ve siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. Bu masanın küçük ortakları kendileri olmasa CHP'nin bu kadar oy alamayacağını iddia etti. Genel başkan vekillerini bu partilere dağıtmıştır. Bundan sonra bir hesap vermesi, açıklama yapması gerekmiştir. Sürekli seçim meşrutiyetini gündeme getiriyor. CHP içinden de bir desteği yoktur.

"Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı stresi tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı"

"Kimse seçim sonuçlarının meşrutiyetini tartışmaya açamaz"

Siyasi partilerin hayatını kaldırmış olan yaklaşımı bugün bir siyasi partinin genel başkanı olarak tekrarlaması vahimdir. Bu Yassıada zihniyetidir. Seçimi sabote ediyorlardı. Dünyanın önünde herkesin takdir ettiği, net seçim yapmışız. Cumhurbaşkanımız yeniden seçilmiş, Melis'te çoğunluğu almış, saygı duyması gerekirken seçim sonuçlarına saldırmakta. Geçmişten gelen bu saldırıların Kılıçdaroğlu'nun dilinde hayat bulmasını milletimize havale ediyoruz. Kılıçdaroğlu siyasetin birisi olarak geçmişteki vesayetin taşıyıcısı olmaya aday olmuştur. Demokrasinin yanında net bir şekilde duracağız. Kimse seçim sonuçlarının meşrutiyetini tartışmaya açamaz. Devlet adamlığına yakışmaya yaklaşımla miletin iradesine saldırmakta. Her türlü saldırıya sığınarak direnmiştir bu millet.

Deprem bölgesinde son durum

Deprem bölgesi her zaman gündemimizde. Çalışmalar güçlü şekilde devam ediyor. Her konuyu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreçlerin takipçisi durumundadır.

Orman yangınlarıyla mücadele

KKTC'deki gerginliğe değindi

Akşener'in ittifaksız yerel seçim açıklamasıyla ilgili konuştu

Bahçeli yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının birliğinin altını bir kez daha çizdi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Seçimlerde ve siyasi alanın yönetilmesinde, Meclis'teki çalışmalarda birlik içinde yoluna devam ettiğini kıymetli bulduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Birkaç ay öncesine kadar her biri cumhurbaşkanlığı yardımcılığı almak isteyen, 7'li masa kuranlar ayrı hareket edeceğini diğerlerinin yanlış yaptığını söylüyor. Seçim dönemi verilen sözler hangi denklem üzerinde verildi. Milletin huzurunda özeleştiri yapmaları gerekiyor. Diyor ki her bir parti biz olmasak bu kadar oy alınamazdı deniyor. CHP seçmenine bu kadar incitici söz söylenirken parti yönetimi suskun kalıyor. Her biri de yeni dönemde kendi başına hareket edeceğini söylüyor. Bu siyasetin adabı ile bağdaşmayan, uyuşmayan yaklaşımlardır. Bu mesele ciddiyetsizlik boyutuna vardı. İç işleri bizi ilgilendirmez. Millete yönelik saygısızlık varsa bizi ilgilendirmektedir. Cumhur İttifakı birlik içinde dirayetle, yoluna devam etmekte