AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 23 Nisan mesajı

Ülke genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.

Siyasilerden de mesajlar art arda geliyor.

Bu kapsamda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.

Daha iyi bir dünya için mücadeleye devam ettiklerini belirten Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"GURURLA GELECEĞE BAKIYORUZ"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde büyük bir gurur ve iradeyle geleceğe bakıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun."