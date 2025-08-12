AK Parti TBMM Grubu'ndan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti TBMM Grubu, komisyonun AK Partili üyeleriyle bir araya gelerek strateji belirlemek ve süreçteki adımları değerlendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirecek.
KOMİSYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Toplantı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın liderliğinde bugün yapılacak.
Toplantıya, komisyonda görev alan AK Partili 22 milletvekili katılacak.
Bugün toplanacak komisyon öncesinde Güler ve Ala, AK Partili milletvekilleriyle değerlendirmelerde bulunacak.