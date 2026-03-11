MHP'den savunma sanayii çalışanlarına yeşil pasaport talebi

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaport talebini artırdı.

Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda yasa teklifi hazırlandı.

MHP'DEN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin yeşil pasaport alabilmesini hedefleyen kanun teklifini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinde 'kamu hizmetinin niteliği, temsil fonksiyonu ve devlete bağlılık unsurları dikkate alınarak belirli meslek ve görev gruplarına' yeşil pasaport verilmesine imkan tanındığını hatırlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Nitekim, 7188 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda, en az 15 yıl meslekî kıdeme sahip avukatlar da bu kapsamda değerlendirilmiştir.

"KAMU YARARIYLA ÖRTÜŞECEK"

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı ortaklıklarda, Millî Savunma Bakanlığı iştiraki şirketlerde ve ayrıca millî güvenlik ve savunma kabiliyetleri bakımından stratejik öneme sahip projelerde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak kamu adına görevlendirilen savunma ve havacılık şirketlerinde kamu hizmeti niteliğinde görev yapan ve savunma sanayimizin gelişimi bakımından stratejik önemde sorumluluklar üstlenen personelin, belirli kıdem ve diğer şartları taşımaları kaydıyla, anılan hüküm kapsamına dâhil edilmesi kamu yararı ilkesiyle örtüşen bir düzenleme olacaktır.

Bu gerekçelerle hazırlanan kanun teklifi ile yukarıda bahsi geçen ortaklık, iştirak ve şirketlerde yönetim ve denetim kurullarında bulunanlar ile bu sektörde mühendis, uzman ve idareci pozisyonlarında fiilen en az 15 yıl görev yapmış olan personelin, hususi damgalı pasaport alabilecekler kapsamına dâhil edilmesi amaçlanmaktadır."

YEŞİL PASAPORTLA İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Şu an Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi, yeşil pasaport taşıyor.

Tekliflerin kabul edilmesi durumunda, eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport sahibi olacak.

Türkiye genelinde ise 50 bin muhtar görev yapıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir.

Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır.

Yeşil pasaport sahibi insanlar, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

25 YAŞINI AŞMAMIŞ ÇOCUKLARI DA KULLANABİLİYOR

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

SÜRESİ 10 YIL

Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi, 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.