AK Parti ve MHP destek verdi: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ağladı

Siyasette ender görülen görüntüler...

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi ile inşaat firması arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci resmen başlatılmıştı.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanarak, 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

3 parselin satış yetkisinden çıkartılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

AK PARTİ VE MHP DESTEK VERDİ

AK Parti ve MHP grubu, yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirtti.

BAŞKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÜNDEM OLDU

Siyaset sahnesinde pek alışık olmadığımız görüntüler sonrası vatandaşlar takdirlerini iletirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.