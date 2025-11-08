AK Parti'de 5 ile yeni il başkanı atandı

- AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli'ye yeni il başkanları atandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yapılan atamayla yeni başkanların isimleri duyuruldu.
- Görevlerinden ayrılan başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlara başarı dilendi.
AK Parti'de değişim sürüyor.
Son olarak 5 ilin daha il başkanı değişti.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.
BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNULDU
Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.