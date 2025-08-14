AK Parti'den 24'üncü yaşında gövde gösterisi: 9 belediye başkanına rozet takıldı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere, farklı il ve partilerden tam 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.