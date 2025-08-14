AK Parti'den 24'üncü yaşında gövde gösterisi: 9 belediye başkanına rozet takıldı

AK Parti kuruluşunun 24. yılını kutluyor.
Bu kapsamda AK Parti Kongre Merkezi'nde görkemli bir program düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak millete seslendiği, önemli mesajlar verdiği programda gövde gösterisi vardı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tam 9 yeni belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı coşkulu törenle AK Parti'ye katılan başkanlar, millete hizmete AK Parti çatısı altında devam edecek.
9 BAŞKAN AK PARTİ ROZETİNİ TAKTI
İşte AK Parti'ye geçen o isimler:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu - CHP'den
Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan - CHP'den
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya - CHP'den
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan - CHP'den
Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - CHP'den
Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal - İyi Parti'den
Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca - CHP'den
Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık - İyi Parti
Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar - İyi Parti'den