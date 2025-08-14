Abone ol: Google News

AK Parti'den 24'üncü yaşında gövde gösterisi: 9 belediye başkanına rozet takıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere, farklı il ve partilerden tam 9 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 15:59

AK Parti kuruluşunun 24. yılını kutluyor.

Bu kapsamda AK Parti Kongre Merkezi'nde görkemli bir program düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak millete seslendiği, önemli mesajlar verdiği programda gövde gösterisi vardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere tam 9 yeni belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı coşkulu törenle AK Parti'ye katılan başkanlar, millete hizmete AK Parti çatısı altında devam edecek.

9 BAŞKAN AK PARTİ ROZETİNİ TAKTI

İşte AK Parti'ye geçen o isimler:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu - CHP'den

Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan -  CHP'den

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya - CHP'den

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan - CHP'den

Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - CHP'den

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal - İyi Parti'den

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca - CHP'den

Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık - İyi Parti

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar -  İyi Parti'den

