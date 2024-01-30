AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşürülecek Tutuklu bulunan TİP'li Can Atalay ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.

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Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Bu doğrultuda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'ya, katıldığı NTV canlı yayınında "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayacak Yargıtay kararı bugün okunacak mı Meclis'te?" diye soruldu.

Can Atalay meselesi soruldu: Bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz

Kararın bu hafta içinde Meclis'te okunacağını söyleyen Leyla Şahin Usta, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz. Bu artık bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var" yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta daha sonra sunucunun, "Karar kesin olarak okunduğunda da yasal mevzuat gereği milletvekilliği düşürülecek" sözlerine 'Evet' yanıtını verdi.

'Milletvekilliği düşürülecek'

Usta, "Hukuki tartışmayı sonlandırabilir miyiz" sorusunu ise, "Açıkçası ben sonlanacağını düşünmüyorum. Ondan sonraki süreçleri de var belki hukuki yolları devam edecek. Biz de Meclis olarak konuyu yakından takip edeceğiz. Meclis'e düşen bir görev varsa onu yerine getirmeye çalışacağız." şeklinde yanıtladı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Mersin Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.