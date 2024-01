Haberler



AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşürülecek

AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşürülecek Tutuklu bulunan TİP'li Can Atalay ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.