Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri kamuoyuna bildirdi.
ALİ YİĞİT BURUK PFDK'YE SEVK EDİLDİ
Yapılan açıklamada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
