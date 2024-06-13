AK Parti'den Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili sözlerine tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik 'suç ortağı söylemlerine cevap verdi. Çelik, "Siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" dedi.

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ensonhaber.com

Ankara siyasetinde hareketlilik sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelmesi siyasetin gündemini değiştirdi.

Görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

'Hodri meydan' dedi

Bahçeli, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" diyerek "MHP normalleşmenin önünde bariyer olarak görülüyorsa gereğini yaparız" dedi.

Özel'den ilk yorum

Bahçeli'nin sözleri Ankara'da deprem etkisi yaratırken bugün gazetecilerin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de bahsi geçen konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin sözlerini "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" şeklinde yorumlayan Özel, MHP liderine de çağrıda bulunarak "Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye ittifakına katılabilir" ifadelerini kullandı.

'Suç ortağı' tabirini kullandı

"Bize kimse ittifak falan önermesin." diye tepki gösteren Özel, "Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özel'e yanıt geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı hakkında söylediklerine cevap verdi.

"Sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır"

Ömer Çelik, "Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şunları söyledi: