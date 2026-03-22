AK Parti'den "Türkiye Emin Ellerde" paylaşımı

AK Parti'nin NSosyal hesabından "Türkiye Emin Ellerde" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin teminatı olan bu iradeyle, biriz, beraberiz, ay yıldızın gölgesinde güvendeyiz." ifadesi kullanıldı.

"86 MİLYONUN EMANETİ EMİN VE EHİL ELLERDE GÜVENDEDİR"

Paylaşımda yer alan videoda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Millet, bizi bu makama işte böyle günlerde, ülkeyi sağ salim bir şekilde güvenli limanlara ulaştırmamız için getirdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, iktidarımız ve ittifakımız, bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir."