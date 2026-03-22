Kubilay Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: İzzet Yıldızhan gözaltına alındı

İstanbul'un ortasına kan donduran cinayet...

Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile birlikte barışma girişimi için bir stüdyo önüne gittiği sırada saldırıya uğradı.

Sıddık Sokak’ta meydana gelen olayda, grup araç içinde beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler ateş açtı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 9 KİŞİ GÖZALTIA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve cinayet zanlısı olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu 9 kişi gözaltına alındı

Ayrıca gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında bir gün ek gözaltı kararı talep edildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin süren çalışmalarda gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Polis ekipleri, türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nu gözaltına aldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ EMEKLİ POLİS ÇIKTI

Gözaltındaki şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ek gözaltı talep edilirken, dosyaya giren bilgilerden biri dikkat çekti.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre yakalanan şüphelilerden birinin emekli polis olduğu ortaya çıktı.