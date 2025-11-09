AK Partili Baykan'dan CHP'li vekile sert yanıt: İddialara tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Partili vekil Mehmet Baykan'dan CHP'li vekile 'kes-yapıştır' çıkışı...

AK Partili vekil Mehmet Baykan, Konya'da geçtiğimiz haftalarda bir pazar ziyaretinde bulunmuştu.

Burada pazarcıyla kurduğu diyalog ise muhalif hesaplar ve TV'ler tarafından farklı şekillerde aktarılarak kısa sürede tepki çekmesine neden oldu.

İDDİALARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan, Konya’da gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında kullandığı iddia edilen ifadelere ilişkin yanıt geldi.

Baykan'ın açıklamalarında kullandığı, "Beyefendinin benimle ilgili söyledikleri kelimesi kelimesine ispat edemezse, o da lütfen bir maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlasın." cevabı ise dikkat çekti.

BAYKAN'DAN "KES-YAPIŞTIR" AÇIKLAMASI

Esnafla arasında geçen diyaloğun muhalif hesaplar üzerinden "kes yapıştır" yöntemiyle saptırılarak haberleştirildiğini ve paylaşıldığını açıklayan Baykan, pazarcı esnafıyla konuşma anını aktardı.

Baykan, "Pazarcı ile konuşurken fiyatlara bakıp soruyorum pazarcı cevap veriyor. İşte orada kesip yayınladı muhalif hesaplar ve TV’ler" ifadelerini kullandı.

"PAZARCININ BANA VERDİĞİ CEVABI CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ BEN DEMİŞİM GİBİ KULLANIYOR"

Baykan, söz konusu çarpıtmanın CHP Samsun Milletvekili Murat Çan tarafından da kullanıldığını bildirdi.

Olayın asılsız bir iddia üzerine kurulduğunun altını çizen Baykan, şu sözleri sarf etti:

Pazarcının bana verdiği cevabı CHP Samsun Milletvekili Murat Çan benim 'meyve hariç pazar alışverişini 250 liraya halledebiliriz' şeklinde ben demişim gibi kullanıyor. Bende söylediği gibi olduğunu ispata davet ediyorum.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DA GÜNDEME GETİRDİ

250 liralık rakamın doğru olduğunu ancak muhalif hesaplar ve televizyon kanallarının manipülasyon yoluna gittiğini ifade eden Baykan, saptırmaların "ses kısma, meyve hariç dediğimi yayınlamama gibi" yöntemlerle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Baykan, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Plan ve Bütçe komisyonunda da konuştu.

Baykan, burada yaptığı açıklamada, CHP’li Murat Çan’ın, “Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, en kötüsü geride kaldı. Az önce konuşan arkadaş konuştuktan sonra daha kötü konuşma yapılamaz, dolayısıyla en kötüsü geride kaldı, bu sözünüz burada anlam bulmuştur. Bu arkadaş bir iki ay kadar önce bir pazara gidiyor, diyor ki: “Meyve hariç 250 liraya bu işi halledebiliriz, pazar alışverişini.” diyor. Ben şimdi, Sayın Başkan da dedi ki az önce: “Vatandaş karar versin.” Vatandaşın…” sözlerine cevap verdi.

"İSPAT EDEMEZSE, O DA LÜTFEN BİR MAAŞINI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLASIN"

Baykan, konuyu bir iddiaya konu yapmak istemediğini ifade ederek, "Sayın başkanım, yarın bir maaşımı Mehmetçik Vakfı'na gönderiyorum. Beyefendinin benimle ilgili söyledikleri kelimesi kelimesine ispat edemezse, o da lütfen bir maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlasın." dedi.

Baykan, devamında şu sözleri sarf etti:

Ben iddiaya konu etmiyorum. Yarın gönderiyorum bir maaşımı. Buyursun beyefendi ispat etsin.



Kabul ediyor musunuz? Sizin huzurunuzun içerisinde beyefendi, kabul ediyor musunuz?



Biz iftiraya karşıyız. Ya söylediğini ispat edersin... Kabul ediyor musun?

Açıklamalarının devamında Baykan, muhatabının iddialarını ispat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "İspat etsin. O zaman yalan söyledin." dedi.