NATO paylaştı: Türk askerleri, Almanya’daki Steadfast Dart-2026 tatbikatında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü burada...

NATO'nun Almanya'da gerçekleştirdiği tatbikat, hız kesmeden devam ediyor.

Tatbikatta yer alan Mehmetçik, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya ulaşmıştı.

NATO TÜRK ASKERİNİ PAYLAŞTI

NATO'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk askerinin görüntülerine yer verildi.

Yapılan paylaşımda, "Nasıl savaşacaksak, öyle hazırlanırız... Hazır, muktedir ve güçlü." notu yer aldı.

NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Yapılan paylaşımda, Türk askerinin sahadaki nefes kesen tatbikat anlarına yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabı da etiketlendi.

650 MEHMETÇİK SAHADA

Yerli ve milli ürünlerde sergilenecek olan tatbikata toplam 650 Mehmetçik ve 149 araç ile katılıyor.

Türkiye’nin aktif katılımı ise ittifak içindeki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

NATO 'HOŞ GELDİNİZ' MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Türk askeri bölgeye ulaştıktan sonra NATO’nun açıklamasında, Türk askerlerine yönelik "Almanya’ya hoş geldiniz" ifadesi dikkat çekmişti.

Yapılan açıklamada "Hareketten varışa kadar görev devam ediyor. Türkiye’nin 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı, Türkiye’den intikalinin ardından Steadfast Dart 26 kapsamında Almanya’ya ulaştı. Müttefikler; hazırlık seviyesini ve kolektif savunmayı güçlendirmek için birlikte hareket ediyor, birlikte eğitim yapıyor. Almanya'ya hoş geldiniz!" ifadeleri yer almıştı.