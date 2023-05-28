AK Partililer Genel Merkezi önünde toplandı! Ensonhaber vatandaşlara mikrofon uzattı Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. Ankara'da AK Partililer, Genel Merkezi ve Beşetepe'de önünde toplanmaya başladı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde Ensonhaber editörü Ahsen Kaya, vatandaşların nabzını tutan röportajlara başladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri tamamlandı. Oylar sayıldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı.

Seçmenden büyük bir destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Oy sayımı devam ederken AK Partililer bir yandan İstanbul İl binasının önünde, diğer yandan da Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya ve sevinç gösterileri yapmaya başladı.

Seçim sonuçlanınca genel merkezin ve Beştepe'nin önündeki kalabalık daha çok arttı.

Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öne İstanbul Kısıklı'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Ensonhaber.com Ankara'da tüm bu gelişmeleri yerinden takip ederek aktarıyor.

Ahsen Kaya'nın görüştüğü vatandaşların tepkileri şöyle:

Çok mutluyuz. Özellikle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için. Bugün düğün gerçekten. Beni onun için kaç kilometre yol geldi. Arabistan'da bile sizin lideriniz çok güçlü diyorlar. Onunla gurur duyuyorum.

Aslında geç kalınmıştı. Bu çoktan olması gerekendi. Vatan hainlerine bırakmadık. Bırakmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar savaşılaşa da hazırız. Çünkü bu vatan kolay kolay kurulmadı. Yedi düvele karşı savaşıyoruz burada. Bütün dünya bize karşı. Ama bazı kör odaklar bunu görmek istemiyorlar. O yüzden biz bir kez daha reisiminiz yanındayız. Onun da dediği gibi minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız.

Çok şükür Elhamdülillah hak kazandı. Eğer Allah göstermesin başkaları kazansaydı. Devletiminiz üzerine ezanlar susturulacaktı. Çok şükür kimse buna izin vermedi. Bundan sonra Türkiye'nin tek lideri Türkiye olacak.

Kaç tane adam geldiler bir araya bir adam edemediler. Buradan defolup gitsinler. Utanmaları gereken bir nokta var. Biz bu vatanı yedirmeyiz. Bunu da kafalarına soksunlar.

Altılı masaya elvada diyorum. Tayyip Baba yine kazandı. Allahın izniyle yüzyılı sonuna kadar götüreceğiz. Türkiye gelişecek. O yedili masayı gömeceğiz. Gençlerimiz alıp yürüyecek. Şu yapılanları görsünler artık. Vatana millete hayırlı olsun.

Böyle bir mutluluk yok. İki tane küçük çocuğumu bıraktım da geldim. Kına gecemizi yaptık. Bugün düğünümüz var.

Mutluyuz. Seçimi kazandık. Yola devam. Bundan daha iyisi olamaz.

Zaten biliyorduk kazanacağımızı. Çok mutlu yola devam.

Kemal Bey, bohçasını hazırlasın. Adım Kemal, adımı değiştireceğim.

Düğünümüz var, buyurun sizi de bekleriz.

Çok mutluyuz Reisimiz geldiği için.

Çok gururluyuz, sevinçliyiz.

Yedi tane çakal bir olmuş, bir tane aslanı nasıl düşürürüz diye hesap ediyorlar.

Heyecanımızdan duramadık evde, buraya geldik. Ülkemiz için hayırlı olsun.