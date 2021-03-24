AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi için partililer salona alındı

AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi için partililer salona alındı

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu’nun önünde toplanan partililer, yoğun güvenlik önlemleri altında salona geçerken çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi.

Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer, kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

2023 MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAK

Kongre, 'lider' filminin izletilmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açılış konuşması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise birazdan salonda olacak ve ilk olarak salon çevresinde toplanan partililere seslenecek.

Erdoğan'ın salona girişinden sonra divan başkanının konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

AK Parti tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkarak 2023 manifestosunu açıklayacak.

FAALİYET RAPORU OKUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, faaliyet raporu okunacak ve oylanacak.

Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçilecek.

Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırılacak.

MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu’nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapılacak.