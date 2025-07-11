AK Parti'nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor: Tarihi konuşmaya sayılı saatler

AK Parti'de gündem yoğun...

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı başlıyor.

Bu kamp, diğerlerinden biraz daha önemli.

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TEMA BELİRLENDİ

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.

Kamp, ‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenecek.

İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

KAMPA ÖZEL APLİKASYON

Üç gün sürecek kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.

İnan, "Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak." diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi