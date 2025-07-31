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AK Parti'nin Terörsüz Türkiye yolunda komisyon üyeleri belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin komisyon üyelerini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 15:11 Güncelleme:
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye yolunda komisyon üyeleri belli oldu

Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir döneme geçildi

TBMM'de kurulan komisyonun üyeleri netleşiyor.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin komisyon üyelerini duyurdu.

Güler, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.

İşte AK Parti'nin komisyon üyeleri:

Abdulhamit Gül

Mustafa Şen

Kürşat Zorlu

Hüseyin Yayman

Cüneyt Yüksel

Sunay Karamak

Selami Altınok

Kemal Çelik

Mehmet Yas

Mahmut Atilla Kaya

Şengül Karslı

Mehmet Şahin

Ayşe Böhürler

Rabia Sezar Katırcıoğlu

Tahir Akyürek

Ali Kıratlı

Cevahir Yazmacı

Göktaş Diktaş

Burhan Kayatürk

Abdurrahman babacan

Ersan Aksu

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