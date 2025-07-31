AK Parti'nin Terörsüz Türkiye yolunda komisyon üyeleri belli oldu

Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir döneme geçildi
TBMM'de kurulan komisyonun üyeleri netleşiyor.
Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin komisyon üyelerini duyurdu.
Güler, AK Parti'nin komisyonda görev alacak 21 kişilik listesini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu bildirdi.
İşte AK Parti'nin komisyon üyeleri:
Abdulhamit Gül
Mustafa Şen
Kürşat Zorlu
Hüseyin Yayman
Cüneyt Yüksel
Sunay Karamak
Selami Altınok
Kemal Çelik
Mehmet Yas
Mahmut Atilla Kaya
Şengül Karslı
Mehmet Şahin
Ayşe Böhürler
Rabia Sezar Katırcıoğlu
Tahir Akyürek
Ali Kıratlı
Cevahir Yazmacı
Göktaş Diktaş
Burhan Kayatürk
Abdurrahman babacan
Ersan Aksu
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