AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu: Cemil Tugay'dan ilk açıklama

Siyasetin gündemi yoğun...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti heyeti birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ettiklerini bildirdi.

AK PARTİ HEYETİYLE ZİYARET ETTİ

CHP'li Tugay, bu görüşmede İzmir’in "büyük ve kritik projeleri" için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzalanan protokoller kapsamında, Bakanlık onayı gereken süreçleri ele aldıklarını söyledi.

"Bugün Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ettik. İzmir’in büyük ve hayati projeleri için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzaladığımız protokoller kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gereken süreçler için Sayın Bakanımız ile bir araya geldik. Nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum" diyen Tugay, ayrıca AK Parti heyetine de teşekkürlerini iletti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI

Ziyaret kulislerde hareketliliğe yol açarken, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları dilden dile dolanmaya başladı.

İddialar gündem olmaya başlayınca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan açıklama geldi.

"O PARTİDEN BU PARTİYE GEÇECEK İNSANLAR DEĞİLİZ"

Cemil Tugay, iddialara ilişkin şunları söyledi:

Birileri ısrarla böyle bir algı çalışması yaymaya çalışıyor, bir tür etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Bunu defalarca açıkladım; siyaseti bir çıkar mantığı üzerinden yapmıyoruz, kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz. Dünya görüşümüz, yaşam şeklimiz, inancımız, oy istediğimiz insanlarla ilişkimiz hepsi belli. Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş?

"ÖZGÜR BAŞKAN İLE ÖYLESİNE BİR YAKINLIĞIMIZ VAR Kİ"

Mengü'nün "CHP yönetimiyle bir anlaşmazlığınız vardı, ondan mı böyle yorumlanıyor?" sorusunu Tugay şöyle yanıtladı:

CHP yönetiminizden kastınız ne? Özgür Başkan ile öylesine bir yakınlığımız var ki; kurultay süreci, değişim hareketini en çok destekleyen birisiyim. Öncesinde ideolojik olarak yakınlığımız, birlikteliklerimiz oldu.

"TERBİYESİZLİK YAPIYORLAR"