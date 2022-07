Akademisyen ve sanatçılardan PKK'ya operasyonları durdurun çağrısı

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya karşı olası Suriye operasyonuna hazırlanırken daha önceki operasyonlarda "terör örgütünü vurmayın" çağrısında bulunan 202 isimden, yeni bir bildiri geldi.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyonları devam ediyor...

Daha önce Mehmetçik'in gerçekleştirdiği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekat ile geniş alanlar terörden arındırılıp sınır hattı temizlense de, Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşünü hızlandırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yeni operasyon sinyalini verdi.

Terör örgütü PKK'nın kökünün kazınması için gerçekleştirilecek operasyona Türkiye'den başta HDP ve CHP olmak üzere muhalefet partileri karşı çıkarken, geçmiş operasyonlarda olduğu gibi akademisyen ve sanatçıların bulunduğu bir grup da, olası operasyonu hedef aldı.

202 isimden destek imzası

Özellikle 3 büyük sınır ötesi ve Hendek operasyonlarında PKK'ya karşı yürütülen mücadeleyi kınayan akademisyen ve sanatçıların bulunduğu 202 isimden, PKK'ya destek imzası geldi.

Zülfü Livaneli, Necmiye Alpay, Ertuğrul Günay, Banu Güven, Hasip Kaplan gibi isimlerin imzacı olduğu metinde, şu ifadeler yer aldı:

"Barış içinde çözelim"

"HDP yetkililerinin de defalarca belirttikleri gibi, sorunlarımızın hukuk ve demokrasi içinde çözümünü ve toplumumuzun bütün farklılıklarıyla 'barış içinde birlikte' yaşamasının sağlanmasını amaçlayan, 6'lı masa liderleri başta olmak üzere, tüm siyasi partileri, tarafları ve herkesi, bu yoldaki barışçı ve birleştirici açıklama ve girişimleri desteklemeye çağırıyoruz. Kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine saygı ile sunarız.”

İmzası olan isimler

Ahmet Aykaç, Akın Atalay, Akın Birdal, Ali Bilge, Ali Gürlek, Ali Haydar Konca, Ali Mahir Abdik, Ali Nesin, Ali Yaycıoğlu, Armağan Özel, Asuman Bayrak, Atilla Ansal, Atilla Yüceak, Attila Tuygan, Ayşe Erzan, Ayşe Fidan Türkent, Ayşe Gözen, Ayşe Kalatay, Ayşe Öncü, Ayşe Sözeri Cemal, Ayten Yıldırım, Banu Güven, Barış Trak, Baskın Oran, Berrin Sönmez, Binnaz Toprak, Bumin Güneri, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Becan, C. Murat Özgünay, Cahit Mete, Cavit Sarıoğlu, Cengiz Arın, Cihan Şenoğuz, Çağatay Anadol, Deniz Mukan, Deniz Türkali, Dicle Akar, Doğan Bermek, Doğan Erol, Dursun Bulut, Emin Durmaz, Emine Çiftci, Emine Nur Diler, Emine Uşaklıgil, Erdal Kalkan, Erdal Karayazgan, Erdoğan Kahyaoğlu, Erol Köroğlu, Ertuğrul Günay, Esra Koç, Evren Altınel, Fahrettin Filiz, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Fatma Gülten Gülay, Fatma Vogel Klausmeyer, Fatmagül Berktay, Fazıl Alp Akiş, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Figen Çalıkuşu, Fikri Sağlar, Firdevs Güremen, Funda Oral, Gençay Gürsoy, Gila Benmayor, Gökay Erol, Gülayşe Koçak, Gülnur Acar Savran, Gülseren Onanç, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hale Soygazi, Halil İbrahim Yenigün, Haluk Kaya, Haluk Özdalga, Hamide Bezirci, Hasan Cemal, Hasip Kaplan, Hayko Bağdat, Hayri İnönü, Hazım Özdemir, Hülya Ekşigil, Hüseyin Eminoğlu, Hüsnü Okçuoğlu, İbrahim Yener, İsmail Duygulu, Jak Kamhi, Kadir Polat, Kamer Gök, Kevork Taşkıran, Kuban Altınel, Lale Mansur, Latif Şimşek, Latife Akyüz, Levent Akçasu, Lütfiye Bozdağ, M. Nedim Bubani, Macit Çopur, Mahmut Özdemir, Mehmet Emin Karaaslan, Mehmet Güç, Mehmet Rastgelener, Mehmet Şerafettinoğlu, Mehmet Türkay, Mehmet Ural, Melda Onur, Melek Taylan, Melsa Ararat, Meral Tamer, Metin V. Bayrak, Muharrem Armutlu, Murat Belge, Murat Çelikkan, Murat Özbank, Mustafa Moroğlu, Mustafa Paçal, Nakiye Boran, Namık Tan, Nazan Aksoy, Necla Akkaya, Necmiye Alpay, Nedim Bubani, Nejat Taştan, Nesim Ovadya İzrail, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Neşe Perihan Kulak, Nevzat Onaran, Nihat Falay, Nil Mutluer, Nilgün Doğançay, Nuran Terzioğlu, Nurcan Baysal, Nurettin Çivi, Nurten Erdoğan, Nurten Ertuğrul, Orhan Alkaya, Orhan Doğançay, Orhan Silier, Osman Ok, Osman Okkan, Ömer Ceylan, Ömer Madra, Ömer Tulgan, Rahmi Güven, Raif Batur Talu, Ramazan Gezgin, Ramazan Kırtaş, Rauf Uluç, Reha Çamuroğlu, Reha Ruhavioğlu, Reyan Tuvi, Saime Tuğrul, Sait Çetinoğlu, Salman Kaya, Selahattin Nesipoğlu, Selçuk Erez, Sema Gülez, Semiha Baban, Sena Kaleli, Seniye Nazik Işık, Servet Demir, Sevil Peach, Sibel Asna, Sibel Çetingöz, Sinan Tutal, Süleyman Eryılmaz, Şahika Yüksel, Şanar Yurdatapan, Şehnaz Kart, Şengün Kılıç, Şevket Pamuk, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Tamer Taşkan, Taner Akçam, Tatyos Bebek, Temel İskit, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Altınel, Turap Günay, Tümay İmre, Ufuk Uras, Umur Coşkun, Uwe Klausmeyer, Ülkü Güney, Ünal Karasu, Ünsal Dinçer, Yeşim Zühre Karayel, Yusuf Ziya Can, Zehra Arat, Zehra Şenoğuz, Zerrin Küpçü, Zeynel Öztürk, Zeynep Oral, Zeynep Tanbay, Zeynep Taymas, Ziya Halis, Zülfü Livaneli.