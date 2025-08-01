Akaryakıtta tabela yine değişecek

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanacak gelişme, araç sahiplerini üzecek cinsten...

Hem benzine hem de motorine zam geliyor.

1 LİRANIN ÜZERİNDE FİYAT ARTIŞI

Cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zamla birlikte motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul (Anadolu): 51.21 TL/L

İstanbul (Avrupa): 51.36 TL/L

İzmir: 52.4 TL/L

Ankara: 52.06 TL/L

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Anadolu): 52.58 TL/L

İstanbul (Avrupa): 53.7 TL/L

İzmir: 54.94 TL/L

Ankara: 54.59 TL/L

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.