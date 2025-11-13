Abone ol: Google News

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.89 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası henüz bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 12:46
Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Son zamanlarda sık sık yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha Akdeniz'de eklendi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın son verilerine göre meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 oldu.

Saat 12.27'de kaydedilen sarsıntının derinliği ise 23.89 km olarak ölçüldü.

Bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

