Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Son zamanlarda sık sık yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha Akdeniz'de eklendi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın son verilerine göre meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 oldu.

Saat 12.27'de kaydedilen sarsıntının derinliği ise 23.89 km olarak ölçüldü.

Bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.