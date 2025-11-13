Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin derinliği 23.89 km olarak ölçüldü ve henüz bir olumsuzluk bildirilmedi.
- Türkiye, sık yaşanan sarsıntılara bir yenisini daha ekledi.
Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.
Son zamanlarda sık sık yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha Akdeniz'de eklendi.
4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR SARSINTI KAYDEDİLDİ
AFAD'ın son verilerine göre meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 oldu.
Saat 12.27'de kaydedilen sarsıntının derinliği ise 23.89 km olarak ölçüldü.
Bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.