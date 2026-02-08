Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a yolladığı iddia edilen mesajlar ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye siyaseti bugün bir iddia ile çalkalanıyor...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bugün (8 Şubat) akşam saatlerinde istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, söz konusu açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan Özarslan, kendisine yönelik hakaret, tehdit ve iftira içerikli mesajlar gönderildiğini iddia etti.

Söz konusu mesajların 7 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59’da WhatsApp üzerinden gelmeye başladığını belirten Özarslan, kullanılan üslubun siyasi nezaket ve parti ahlakıyla bağdaşmadığını savundu.

Özarslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik gönderilen mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir.

Özarslan, ailevi değerlerinin ve anne-babasının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Ailevi değerleri hedef alır mı? Ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?” ifadelerini kullandı.

GÖNDERİLEN MESAJLARA AİT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Mesut Özarslan'ın, Özgür Özel tarafından kendisine gönderildiğini söylediği mesajlara ait ekran görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Buna göre iddiaların odağındaki mesajlarda şu ifadeler yer alıyor;

-Köpek

-S..tir git

-Senin yerin onların yanı

-Alçak köpek s..tir git

-Dürüst adamdır diye bana söylediğin çocuğu bile PM’ye koydum

-Öğrendim ki sen gerçek bir şarlatansın

-Köpek

-Yalaka

-Karaktersiz piç

-Hak ettiğin yerdesin sana yakışan yerdesin

-Senin bir karakterin olsaydı yola çıktığı Mansur Yavaş’ı satmazdın

-Gün gelecek o yola çıktıklarını bir yere varacak sen o hak ettiğin yerde kalacaksın

-Sen var ya sen ne oradasın ne burdasın tam hak ettiğin yerdesin

-Bir şey söyleyim mi seni doğuran ana senden utanır.

Özel'in ayrıca Mesut Özarslan'ı defalarca sesli ve görüntülü aradığı, Özarslan'ın bunları yanıtsız bıraktığı görüldü.